Москва, 28 апреля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. В январе–марте этого года в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России 292 мирных жителя погибли и 1197 ранены. Об этом 28 апреля сообщается в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В период с 1 января по 31 марта 2025 года от действий ВСУ, в соответствии с верифицированными данными, пострадали как минимум 1489 мирных жителей: ранения получили 1197 человек, включая 63 ребенка, погибли 292 мирных жителя, в том числе пять несовершеннолетних», — заявил дипломат.

Мирошник добавил, что с конца февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали более 21 тыс. мирных жителей.

«Ранены 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних, погибли 6715 человек, в том числе 218 детей», — уточнил он.

По данным дипломата, сильный рост числа пострадавших во второй половине марта связан с тем, что киевский режим пытается помешать мирному урегулированию конфликта. Он также напомнил, что Украина не выполняла договоренности о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.

«Украинской стороной в этот период был преднамеренно проведен ряд целенаправленных атак по местам массового посещения, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения», — подчеркнул Мирошник.

Украинская армия в последнее время усилила атаки беспилотников на мирных жителей России. Киевский режим с 2014 года убивает население РФ, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации Следственного комитета России, с 2014 года в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.

Так, 28 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что мирная жительница получила ранение в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. В Брянске мужчина погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля. Кроме того, ранение получила женщина.

27 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что один житель Горловки погиб, еще шесть пострадали в результате очередной атаки ВСУ.

В период объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия (20 апреля) ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса. Все атаки были зафиксированы на горловском направлении. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

До этого Украина неоднократно нарушала мораторий на удары по энергообъектам России. 30-дневный мораторий начал действовать 18 марта. Договоренность об этом достигли в ходе телефонного разговора Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал инициативу на словах, но нарушил ее в тот же день. ВСУ практически ежедневно наносили удары по российским энергообъектам.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по истечении срока действия моратория на удары по энергообъектам Украины не давал новых указаний. Он подчеркнул, что РФ придерживалась его, в отличие от Украины.