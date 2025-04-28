Новочебоксарск, Чувашия, 28 апреля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Ранее вспыхнувший в одном из ангаров со стройматериалами в Новочебоксарске пожар полностью ликвидировали. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба МЧС России по Чувашской Республике.

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии

«В 09:36 мск <…> пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в ангаре, расположенном по адресу: город Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 69», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в работах по ликвидации возгорания принимали участие 36 человек и было задействовано 11 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в банном комплексе на Яузской аллее на востоке Москвы вспыхнул пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. км, пламя охватило семь построек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательных служб вначале локализовали, а затем полностью ликвидировали возгорание. Для тушения пожара задействовали более 50 человек и 15 единиц техники, включая два вертолета Ка-32.