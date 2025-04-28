Москва, 28 апреля, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Россия ждет от Украины сигнал о возобновлении прямых переговоров. Об этом 28 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POLL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий», — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Указ о невозможности переговоров с Москвой глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Однако он уточнил, что для этого Москва должна полностью прекратить боевые действия. Он также неоднократно заявлял, что Киев не признает Крым российским субъектом, так как соответствующих положений нет в украинской конституции.

27 апреля президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский стал спокойнее и готов заключить сделку. Такой вывод глава Белого дома сделал после короткой встречи в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. При этом не уточнялось, идет ли речь о соглашении по минералам между Вашингтоном и Киевом или соглашении по урегулированию украинского конфликта.

Тем не менее 22 апреля Песков заявлял, что, несмотря на слова о готовности к переговорам, Киев до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять собственный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва же не раз заявляла об открытости к переговорам, в частности президент РФ Владимир Путин отмечал, что предложение о запрете на удары по гражданским объектам необходимо обсудить по двусторонним каналам.