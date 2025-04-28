Москва, 28 апреля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Россия при необходимости готова оказать военную помощь КНДР в соответствии с договором двух стран. Об этом 28 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

«Безусловно. У нас же действует наш договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что участие бойцов КНДР в освобождении Курской области показало эффективность этого соглашения двух государств.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных формирований Украины. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек. В конце доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.

Власти КНДР также официально объявили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о направлении вооруженных сил республики для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.

После освобождения Курской области лидер КНДР отметил героизм военных Корейской народной армии, участвовавших в боях с ВСУ на территории РФ. Он отметил, что все они боролись за справедливость.

28 апреля Путин выразил признательность лично Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за помощь в освобождении от ВСУ Курской области. Президент РФ подчеркнул, что Россия будет всегда чтить героев из КНДР, которые содействовали освобождению Курской области от ВСУ и пали в боях. Также он выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран во всех сферах.