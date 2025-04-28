Москва, 28 апреля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. В рабочем графике президента России Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с его коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом 28 апреля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», — заявил он в ходе беседы с журналистами.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о месте и времени возможной встречи президентов РФ и США, отметив, что Путин и Трамп — «хозяева своей судьбы и своего графика». Министр напомнил, что позиция России состоит в том, чтобы проводить переговоры с готовыми к этому сторонами.

Президент России после вступления Трампа в должность президента США провел с ним два телефонных разговора. В ходе них обсуждались темы Украины и двусторонних отношений, а также Ближнего Востока и обмена граждан двух государств.

Песков 23 апреля рассказал, что Путин уважает Трампа, так как считает последнего сильным политическим деятелем и сильной личностью. Представитель Кремля отметил, что лидеров России и США объединяет понимание того, что отказ от диалога является абсурдом.