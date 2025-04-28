Луганск, 28 апреля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Жителя Луганской Народной Республики лишили гражданства России за призывы к ракетным ударам по городам РФ. Об этом 28 апреля сообщило региональное УФСБ.

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«Управлением ФСБ России по ЛНР реализована процедура прекращения гражданства РФ в отношении жителя города Свердловска, причастного к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности», — сказано в сообщении УФСБ.

Сотрудники спецслужбы установили, что гражданин РФ является сторонником праворадикальных украинских формирований. Он публично призывал к террористической деятельности, а именно к нанесению ракетных ударов по российским военнослужащим и мирным жителям российских городов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961853" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жителя ЛНР лишили российского гражданства за призывы к ракетным ударам по городам России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Ранее, 22 апреля, стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России. В ФСБ РФ уточнили, что действия артистов создают угрозу национальной безопасности. Также комикам запретили въезд в Россию.

Отмечается, что Комиссаренко был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Покинувший Россию Романов работал волонтером в польском штабе по приему украинских беженцев и в пункте сортировки гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время своих выступлений в странах Евросоюза комики высказываются против проведения СВО, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России, заключили в ФСБ.