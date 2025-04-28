Мадрид, 28 апреля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно обыграла выступающую за Австралию Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии WTA-1000, который проходит в Мадриде.

Mathias Schulz/Zuma/TASS

Россиянка победила бывшую соотечественницу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. В течение этого времени Александрова, являющаяся 22-й ракеткой мира, дважды подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Ее оппонентка за это же время допустила восемь двойных ошибок и реализовала все пять возможных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Александрова сразится с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, ранее в двух сетах обыгравшей спортсменку из США Джессику Пегулу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Александрова победила Пегулу в четвертьфинале турнира WTA в Штутгарте. Россиянка уверенном переиграла американку в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

Ранее, 29 марта, Касаткина объявила о смене спортивного гражданства России на австралийское. Спортсменка заявила, что теперь она намерена представлять «свою новую родину», Австралию.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина 1 апреля русской народной пословицей прокомментировала смену гражданства Касаткиной. По словам Родниной, она считает эту ситуацию из разряда «баба с возу — кобыле легче».