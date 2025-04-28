Гамбург, Германия, 28 апреля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Автора романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы» Александру Фрелих нашли убитой в ее плавучем доме на берегу реки Эльба в немецком Гамбурге. Об этом написало издание The Guardian.

IMAGO/EHL Media/Michel Köhler/Global Look Press

Уточняется, что полиция города приступила к расследованию убийства, обнаружив признаки насильственной смерти.

«58-летняя Александра Фрелих, чьи романы занимали видное место в списках бестселлеров Германии, была найдена во вторник утром», — заявили следователи изданию.

В материале сказано, что, по данным местной телерадиокомпании NDR, со ссылкой на источники в полиции, Фрелих застрелили. Власти отказались раскрыть подробности произошедшего.

Фрелих опубликовала первый роман в 2012 году. До этого она была журналистом в Киеве. После переезда в Германию автор сотрудничала с различными женскими изданиями. Ее дебютной книгой стал роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы». Эта книга принесла писательнице широкую известность, попав в список бестселлеров журнала Der Spiegel. Сама Фрелих говорила, что сюжеты ее книг основаны на личных жизненных переживаниях.