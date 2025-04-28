Ижевск, 28 апреля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Задержанного в 2023 году террориста осудили на 18 лет колонии строгого режима за попытку убийства главы завода оборонного предприятия в Удмуртии. Об этом 28 апреля заявил ЦОС ФСБ.

Иван Руднев/РИА Новости

«Вынесен обвинительный приговор гражданину России 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина планировал подорвать руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса, а затем выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС России. Также были найдены телефон с инструкцией от украинских военных по изготовлению взрывного устройства и соответствующие компоненты.

В ФСБ добавили, что вина задержанного доказана по статьям о госизмене, приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.

Как предавало ИА Регнум, 25 апреля суд арестовал четырех фигурантов, подозреваемых в участии в террористической организации и подготовке к вооруженному нападению на отдел полиции в Дагестане. При задержании мужчины оказали сопротивление, один из предполагаемых террористов был нейтрализован. Отмечалось, что для вооруженного нападения и подрыва отдела МВД в Дербенте они приобрели компоненты, чтобы сделать взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

В тот же день жителя Владивостока осудили на 6,5 года за призывы в интернете к смене государственной власти через разжигание гражданской войны или осуществление военного переворота. Кроме того, ему вменяется оправдание теракта, совершенного Дарьей Треповой (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) в 2023 году, во время которого погиб военкор Владлен Татарский.