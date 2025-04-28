Шебекино, Белгородская область, 28 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Село Нежеголь Шебекинского округа подверглось атаке вражеского FPV-дрона. Ранена женщина», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

У женщины диагностировали минно-взрывную травму. Кроме того, ей в ногу попали осколки. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Шебекинскую больницу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянске мужчина погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля. Кроме того, ранение получила женщина.

Украинская армия в последнее время усилила атаки беспилотников на мирных жителей России. Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации Следственного комитета России, с 2014 года в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.