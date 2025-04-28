Москва, 28 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) блокировали попытку украинских формирований пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу страны. Об этом 28 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими [средствами] ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник напомнил, что в результате попытки атаки украинских беспилотников один мирный житель в Брянске погиб и одна женщина была ранена, после чего ее оперативно отправили в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля средства ПВО армии России сбили и нейтрализовали 115 дронов самолетного типа над несколькими регионами РФ. Из этого числа 102 БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью, девять — над территорией Крыма, два — над Курской областью и еще по одному в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Позднее в этот же день российские силы ПВО за час уничтожили четыре беспилотника украинских войск над Ленинградской и Новгородской областями.