В МИД назвали атаку дронов ВСУ попыткой пробить новый коридор для ударов
Мирошник: силы ПВО пресекли попытку ВСУ пробить коридор для ударов по России
Москва, 28 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) блокировали попытку украинских формирований пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу страны. Об этом 28 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими [средствами] ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник напомнил, что в результате попытки атаки украинских беспилотников один мирный житель в Брянске погиб и одна женщина была ранена, после чего ее оперативно отправили в медучреждение.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля средства ПВО армии России сбили и нейтрализовали 115 дронов самолетного типа над несколькими регионами РФ. Из этого числа 102 БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью, девять — над территорией Крыма, два — над Курской областью и еще по одному в Белгородской области и над акваторией Черного моря.
Позднее в этот же день российские силы ПВО за час уничтожили четыре беспилотника украинских войск над Ленинградской и Новгородской областями.