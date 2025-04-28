Пенза, 28 апреля, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Начальника Управления по вопросам миграции (УВМ) и главу отдела иммиграционного контроля УВМ Управления МВД по Пензенской области арестовали по подозрению в коррупции. Об этом 28 апреля сообщило региональное управление ФСБ России.

ФСБ РФ

«Установлено, что обвиняемые получали денежные вознаграждения от индивидуальных предпринимателей за оказание содействия в легализации на территории Российской Федерации иностранных граждан, и в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства», — сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, по данным ФСБ, фигуранты получали взятки за общее покровительство иностранцам. За вознаграждение сотрудники УМВД сообщали им о местах, где запланированы рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства.

Сотрудники УФСБ и следственного управления СК РФ по Пензенской области пресекли и зафиксировали незаконную деятельность двух полицейских. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для выявления дополнительных эпизодов преступления и выяснения всех обстоятельств правонарушений.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961847" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальника УВМ и начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД РФ по Пензенской области задержали за получение взяток.

Ранее, 22 апреля, в Санкт-Петербурге задержали полицейских метрополитена, покрывавших нелегалов за деньги. По версии следствия, задержанные полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года брали взятки от иностранцев за бездействие и отсутствие мер по предотвращению миграционных правонарушений. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из МВД и понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.