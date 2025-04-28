Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Введенные в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Об этом 28 апреля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В петербургском аэропорту Пулково в 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Росавиация вводила ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. На запасные аэродромы в период действия ограничений были направлены 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.

Как сообщало ИА Регнум, утром Кореняко проинформировал, что Пулково временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действовали с с 07:25 мск.

Минобороны России сообщило, что утром над Ленинградской областью были сбиты два украинских дрона самолетного типа.