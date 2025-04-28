Москва, 28 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные положили конец преступной провокации киевского режима, который пытался захватить часть территории РФ. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава государства отметил, что 26 апреля армия России завершила разгром группировки украинских формирований, которые вторглись в приграничные районы Курской области.

«Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении президента РФ.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о полном освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины, потери которых на этом направлении превысили 76 тыс. бойцов. Военный подчеркнул, что планы Киева по созданию т. н. стратегического плацдарма и срыву наступления армии России в Донбассе провалились.

Герасимов уточнил, что российские военные по поручению Верховного главнокомандующего начали создание зоны безопасности на территории Сумской области.

Президент РФ поблагодарил личный состав за участие в разгроме подразделений противника в Курской области и поздравил с успешным завершением операции. Глава государства подчеркнул, что это событие приближает полный разгром неонацистского режима.