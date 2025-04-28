Путин: в Курской области положен конец преступной провокации Киева
Москва, 28 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные положили конец преступной провокации киевского режима, который пытался захватить часть территории РФ. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что 26 апреля армия России завершила разгром группировки украинских формирований, которые вторглись в приграничные районы Курской области.
«Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении президента РФ.
Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о полном освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины, потери которых на этом направлении превысили 76 тыс. бойцов. Военный подчеркнул, что планы Киева по созданию т. н. стратегического плацдарма и срыву наступления армии России в Донбассе провалились.
Герасимов уточнил, что российские военные по поручению Верховного главнокомандующего начали создание зоны безопасности на территории Сумской области.
Президент РФ поблагодарил личный состав за участие в разгроме подразделений противника в Курской области и поздравил с успешным завершением операции. Глава государства подчеркнул, что это событие приближает полный разгром неонацистского режима.