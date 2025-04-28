Москва, 28 апреля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Audi сбил двигавшегося по тротуару пешехода и затем врезался в столб в Москве. Об этом 28 апреля сообщил источник РЕН ТВ.

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По его словам, авария произошла на улице Правды и в результате нее получили ранения два человека — водитель легковушки и пешеход.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961844" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автомобиль Audi сбил пешехода на тротуаре, а после влетел в столб в Москве

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся в Александровском районе Владимирской области. Транспортное средство следовало из Псковской области в Кострому.

В автобусе на момент ДТП находились 55 человек. Одна из пострадавших в аварии попала в реанимацию в тяжелом состоянии.