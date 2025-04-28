Петропавловск-Камчатский, 28 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Актер, сценарист, режиссер-постановщик, музыкант и заслуженный артист России Андрей Лепеев скончался в день своего 65-летнего юбилея. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Камчатского театра драмы и комедии.

Камчатский театр драмы и комедии Андрей Лепеев

«Сегодня, 28 апреля, в день своего 65-летия, ушел из жизни Андрей Николаевич Лепеев. Прекрасный артист, сценарист, режиссер-постановщик, музыкант, заслуженный артист Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале театра.

Отмечается, что Лепеев служил в театре с 1996 года и за это время исполнил свыше 80 ролей, написал много сценариев для шоу и детских сказок, а также провел несколько постановок. В пресс-службе добавили, что информация о месте и времени проведения церемонии прощания с артистом будет сообщена позднее. Причины смерти актера не уточняются.

Андрей Лепеев родился 28 апреля 1960 года в поселке Штыково в Приморском крае в рабочей семье и в 1987 году окончил Дальневосточный педагогический институт искусств. Он являлся автором сценариев почти всех капустников, праздничных интермедий и дивертисментов камчатского драмтеатра в последние годы. В 2019 году актера удостоили звания «Заслуженный артист РФ».