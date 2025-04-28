Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. В течение часа утром 28 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона украинской армии над Ленинградской и Новгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 7:30 до 8:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Новгородской области и два БПЛА — над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские силы ПВО сбили над территорией страны 115 беспилотников ВСУ самолетного типа. Над Брянской областью было сбито 102 БПЛА, над Крымом — девять, два — в Курской области. Еще по одному дрону российские силы ПВО уничтожили в Белгородской области и над акваторией Черного моря.