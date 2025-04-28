Москва, 28 апреля, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил признательность лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за помощь в освобождении от Вооруженных сил Украины Курской области. Заявление российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — сказано в обращении Путина.

Президент РФ подчеркнул, что Россия будет всегда чтить героев из КНДР, которые содействовали освобождению Курской области от ВСУ и пали в боях.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — подчеркнул Путин в своем обращении.

Российский лидер также выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, которые закалились в боях, и далее будут успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных формирований Украины. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.

Власти КНДР также официально объявили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие четвертой статьи Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.

После освобождения Курской области лидер КНДР отметил героизм военных Корейской народной армии, участвовавших в боях с ВСУ на территории РФ. Он отметил, что все они боролись за справедливость.