Владимирская область, 28 апреля, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Количество госпитализированных после ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области увеличилось до 16. Об этом 28 апреля сообщил глава региона Александр Авдеев.

Прокуратура Владимирской области

«На этот час госпитализировано 16 пациентов с травмами, из них, как и было к 07:00, одна женщина в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести. Одну из госпитализированных пациенток сопровождает ребёнок. Он не пострадал», — сообщил Авдеев в своем Telegram-канале.

Губернатор пояснил, что врачи Александровской районной больницы продолжают осмотр пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, автобус, следовавший из Пскова в Кострому, в районе двух часов ночи съехал в кювет и перевернулся в Александровском районе Владимирской области. В автобусе находились 55 человек, из них 35 пострадали.