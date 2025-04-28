Сана, 28 апреля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. В результате авиаударов американских военных по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Сааде, расположенном в северо-западной части Йемена, погибли как минимум 30 человек. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah, подконтрольный шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы).

Global Look Press/Osamah Yahya/dpa

По данным телеканала, истребители армии США несколько раз ударили по центру содержания под стражей мигрантов из стран Африки, в котором на тот момент находились 115 человек, после чего «спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел».

Отмечается, что еще как минимум 50 пострадавших были госпитализированы и большая часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 апреля при ударе американской авиации по столице Йемена Сане погибли как минимум восемь человек, в том числе женщины и дети. Еще несколько человек были ранены.

Позднее в этот же день стало известно, что при ударах авиации США по порту в Йемене были ранены трое российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls. Пострадавших доставили в Сану для лечения.