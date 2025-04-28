В Йемене заявили, что при ударе США по центру мигрантов погибли 30 человек
Al Masirah: 30 человек погибли при ударе США по центру мигрантов в Йемене
Сана, 28 апреля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. В результате авиаударов американских военных по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Сааде, расположенном в северо-западной части Йемена, погибли как минимум 30 человек. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah, подконтрольный шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы).
По данным телеканала, истребители армии США несколько раз ударили по центру содержания под стражей мигрантов из стран Африки, в котором на тот момент находились 115 человек, после чего «спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел».
Отмечается, что еще как минимум 50 пострадавших были госпитализированы и большая часть из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 апреля при ударе американской авиации по столице Йемена Сане погибли как минимум восемь человек, в том числе женщины и дети. Еще несколько человек были ранены.
Позднее в этот же день стало известно, что при ударах авиации США по порту в Йемене были ранены трое российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls. Пострадавших доставили в Сану для лечения.