Донецк, 28 апреля, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Артиллеристы танковой дивизии группировки войск «Центр» ликвидировали миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации. Об этом 28 апреля сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские военные получили координаты цели и несколько раз выстрелили 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния более 15 км. Огонь корректировали операторы разведывательных дронов в режиме реального времени.

Кроме того, в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республике артиллеристы из расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск произвели серию выстрелов и разгромили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Ранее, 27 апреля, российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, где хранились в том числе реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Кроме того, за сутки ВС РФ нейтрализовали управляемую авиабомбу JDAM, два снаряда HIMARS и две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям. Кроме того, уничтожены 124 вражеских дрона самолетного типа.

25 апреля в результате удара ВС России по Киеву полностью был уничтожен подземный цех, в котором производили двигатели для ракет «Нептун», РСЗО и БПЛА, используемые украинскими формированиями. Также уничтожили цех сборки дронов, конструкторское бюро, несколько ангаров для ремонта самолетов, пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам оборонной промышленности и военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.