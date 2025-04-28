Москва, 28 апреля, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые принимали участие в разгроме украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 28 апреля говорится в заявлении главы государства.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ отметил, что в разгроме вторгшихся в российское приграничье неонацистских формирований Киева принимали активное участие военные Народной Армии КНДР, что полностью соответствует международному праву, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. В частности, в соответствии со статьей 4 этого договора, которая предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из стран.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении главы государства.

Путин добавил, что российская сторона отдает должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности подразделений КНДР, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Россию как собственную Родину, с честью и доблестью исполнили свой долг, а также покрыли себя неувядаемой славой.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу наравне с российскими братьями по оружию», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ о полном освобождении Курской области от украинской армии, потери которой за это время превысили 76 тыс. бойцов. Он также отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий региона.

Лидер КНДР 28 апреля отметил героизм военных республики в операции по освобождению Курской области от украинских формирований. По его словам, северокорейские военные показали высокий боевой дух и хватку, проявили массовый героизм, несравненную доблесть и самоотверженность, а также внесли весомый вклад в уничтожение украинских неонацистских сил и освобождение российского приграничья.

Он уточнил, что северокорейским участникам операции по освобождению Курской области будет установлен памятник боевой славы в Пхеньяне. Ким Чен Ын добавил, что этот монумент восславит героизм «гордых сыновей» КНДР.