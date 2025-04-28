Вашингтон, 28 апреля, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Глава американского Административно-бюджетного управления (OMB) Рассел Воут является наиболее влиятельной фигурой в команде президента США Дональда Трампа. Об этом написало агентство Bloomberg.

CNP/AdMedia/Global Look Press Рассел Воут

По словам автора публикации, глава OMB считается одним из «архитекторов реструктуризации» американского правительства, а также человеком, у которого имеется уникальное сочетание «преданности и знания, как на самом деле работает правительство».

Уточняется, что Воут является одни из соавторов 900-страничного «Проекта 2025», где содержится программа консервативных реформ, многие пункты которой уже реализуются. Глава ОМВ также назван сторонником т. н. «унитарной теории исполнения». Он также высказывается в пользу значительного увеличения полномочий президента США и является одним из главных критиков «глубинного государства» в команде действующего главы Белого дома, отмечается в статье.

Бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон заявил в беседе с агентством, что на данный момент в округе Колумбия никто не владеет цифрами и процессом управления правительством США лучше, чем Воут.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля издание Politico написало, что сын президента США Дональд Трамп — младший и несколько крупных предпринимателей собираются организовать частный элитный клуб для богатейших американских бизнесменов. Отмечалось, что в рамках такого клуба предприниматели могли бы напрямую взаимодействовать с администрацией страны.

Трамп 26 апреля заявил, что США, вероятнее всего, не станут продлевать мораторий на пошлины для более чем 75 стран. По его словам, Вашингтон намерен заключить торговые сделки.