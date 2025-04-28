Москва, 28 апреля, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Начиная с мая цены на строительные материалы в России могут вырасти от семи до 25%. Об этом 28 апреля рассказал президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Он уточнил, что рост цен связан с растущей инфляцией и стоимостью фондирования. Причем больше всего, по его мнению, подорожают отделочные материалы европейских производителей. Это обусловлено нестабильностью мировых валют и тратами на логистику.

«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката. Введение жестких экологических требований к производству вызывает удорожание изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта», — добавил эксперт в беседе с Life.ru.

Меньше всего вырастут цены на кирпич, газобетон и древесину. Они подорожают в пределах инфляции, на 7–8%, подчеркнул Кулаков.

«При этом общее снижение деловой активности в строительной отрасли не дает оснований говорить о каком-то резком и непредсказуемом росте цен на строительные материалы в текущем сезоне», — заявил он.

В начале апреля ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев заявил, что цены на стройматериалы в России могут вырасти до 40% в 2026 году. Отмечается, что спрос на рынке недвижимости сейчас ограничен и это ведет к снижению цен на основные строительные материалы. Эксперт предостерег, что при снижении ключевой ставки накопленный отложенный спрос россиян заполнит рынок и может спровоцировать дефицит каких-либо материалов.