Владимирская область, 28 апреля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. После дорожной аварии с участием автобуса во Владимирской области госпитализировали 13 человек. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате происшествия пострадали 35 человек. 13 человек госпитализированы, в том числе один — в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что амбулаторно медицинскую помощь оказали еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку. Специалисты проводят осмотр еще шести пострадавших.

Как сообщили в Минздраве, запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ координирует оказание медицинской помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля в Александровском районе опрокинулся экскурсионный автобус, следовавший из Пскова в Кострому. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В автобусе находились 55 человек. Одна из пострадавших попала в реанимацию в тяжелом состоянии.