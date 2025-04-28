Монреаль, Канада, 28 апреля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал первые очки в своей заокеанской карьере в плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с командой «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча проходила на льду «Белл-центра» в Монреале и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

У «Кэпиталз» голами отметились Дилан Строум (22-я минута), оформивший в матче дубль Брэндон Дьюхейм (47-я и 58-я), Эндрю Манджапане (57-я) и Том Уилсон (60-я). В составе «Канадиенс» голы забили Юрай Слафковски (31-я, в большинстве) и Коул Кофилд (39-я, в большинстве).

Демидов записал на свой счет две результативные передачи. Для 19-летнего российского нападающего «Монреаля» эти очки стали первыми в плей-офф НХЛ. Российский капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отличился во встрече результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 апреля Овечкин влетел на скамейку «Монреаля» после силового приема в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард неудачно пытался атаковать защитника «Канадиенс» Александра Каррье, который в результате получил повреждение ноги и ушёл в раздевалку.

Перед этим, 26 апреля, российский форвард «Кэпиталз» отличился шайбой в третьей встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем». Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил в плей-офф в общей сложности 75 шайб.