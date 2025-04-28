Можайск, Московская область, 28 апреля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. В конце апреля в Московской области зафиксированы рекордные для апреля заморозки. Об этом заявил 28 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками», — отметил Леус.

В Можайске температура опускалась до -4,2°С. Это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году.

«В Клину минимум прошедшей ночи составил -5,9°С — такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в апреле в этом году заморозков больше не ожидается.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале мая на всей территории страны ожидается похолодание. В Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также в Москве ночные температуры будут в районе нуля, дневные ― около +10°С.