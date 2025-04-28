Владимир, 28 апреля, 2025, 08:38 — ИА Регнум. После ДТП с автобусом во Владимирской области одна из пострадавших попала в реанимацию в тяжелом состоянии, всего госпитализировали десять человек. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее, 28 апреля, экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области. Авария произошла в Александровском районе около 02:40 мск.

«На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы десять: одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, остальные девять — в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что всего в момент аварии в автобусе было 55 человек, в том числе один ребенок. Его осмотрели медики, в госпитализации несовершеннолетний не нуждается.

До этого региональная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. Автобус следовал из Псковской области в Кострому.