Москва, 28 апреля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Россияне смогут увеличить свою пенсию, если выполнят два условия. Об этом 28 апреля рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия, помимо ежегодной индексации, будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя», — процитировало его слова «РИА Новости».

По словам аналитика, вторым способом является временный отказ от получения пенсионных выплат, который предусмотрен в законодательстве РФ. При этом пенсия не будет начисляться, однако при возобновлении ее получения выплаты будут производиться в повышенном размере.

Ляшок напомнил, что размер пенсионных выплат будет завесить от многих факторов, главными из которых являются официальная продолжительность трудового стажа и размеры зарплаты, с которой ведутся отчисления в Социальный фонд.

При расчете размера пенсий также учитываются такие факторы, как периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами и лицами, достигшими возраста 80 лет, уточнил он. Эксперт добавил, что также при этом учитывают период прохождения военной службы по призыву.

Как сообщало ИА Регнум, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов 27 апреля рассказал, что в случае оформления пенсии на 10 лет позже её размер увеличится более чем в два раза. Он добавил, что россияне также могут принять участие в программе долгосрочных сбережений и приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись для этого в Социальный фонд.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 25 апреля заявил, что пенсии могут пересчитать при появлении новых обстоятельств, влияющих на итоговую сумму выплат. По его словам, Социальный фонд России проведет перерасчет автоматически и сообщит гражданину о результатах.