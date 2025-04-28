Вашингтон, 28 апреля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Сенатор конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского двумя словами. Свое мнение она высказала 27 апреля в соцсети X.

Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи перед церемонией похорон папы римского Франциска

26 апреля Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви. Спустя несколько минут после общения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику.

«Все кончено», — написала конгрессвумен, приложив к посту фото двух политиков во время беседы в Ватикане.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что президент США и глава киевского режима провели в Ватикане очень продуктивную беседу.

Комментируя эту встречу, Трамп 27 апреля заявил, что Зеленский ведет себя спокойнее, чем ранее, и выражает готовность заключить сделку. При этом глава Белого дома не уточнил, о какой именно сделке идёт речь: по минералам между Вашингтоном и Киевом или соглашении по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на заявления о готовности к переговорам, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.