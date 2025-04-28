Москва, 28 апреля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. В России будет введена уголовная ответственность для лиц, под чужим влиянием или за деньги оформляющих или передающих свои банковские карты мошенникам (дропперов). Соответствующие поправки в законодательство подготовило правительство РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации «Ведомостей», эти поправки будут внесены в ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). За передачу третьим лицам своей банковской карты за деньги будет введен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет. Такое же наказание предусмотрено для лиц, которые сами осуществляют незаконные операции с полученными от мошенников картами.

Также, согласно документу, для приобретающих банковские карты специально для злоумышленников предусматривается штраф в размере до 1 млн руб., принудительные работы на срок до четырех лет или до шести лет тюремного заключения. Для использующих чужие банковские карты или электронные кошельки лиц предусматривается до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы.

Отмечается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит эти поправки 28 апреля для их внесения в Государственную думу.

Представитель аппарата заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил изданию, что в стране уже принят комплексный закон по защите граждан от мошенников, в который входит 30 соответствующих мер.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило, что мошенники попытались украсть около 15 млн рублей путем взлома аккаунтов пользователей маркетплейса Wildberries. Для этого преступники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фотографиями.

Объединенная компания Wildberries и Russ 25 апреля выявила схему рассылки мошенниками вируса для кражи аккаунтов пользователей с замаскированными под архив вредоносными файлами с фото. После его открытия пользователем программа давала злоумышленникам полный контроль над чужим телефоном.