Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково с 07:25 мск», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее утром 25 апреля в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничивали работу. Такие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Бегишево в Нижнекамске 23 апреля с 08:00 мск. В 11:06 мск работу воздушной гавани возобновили в прежнем режиме.