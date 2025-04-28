Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание 15-минутного разговора с Владимиром Зеленским в Ватикане перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви 26 апреля. По словам американского лидера, глава киевского режима попросил выделить для Вооружённых сил Украины (ВСУ) больше оружия. В ходе общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси) 27 апреля Трамп также напомнил, что с подобной просьбой Киев обращается к Вашингтону на протяжении трёх последних лет. А Зеленский утверждает, что обсуждал с Трампом «полное прекращение огня». Встречу с американским лидером он назвал «хорошей». Таким известием ознаменован новый, 1159-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Диалог Трампа и Зеленского

СМИ обратили внимание на неформат встречи в Ватикане: Трамп и Зеленский сидели на стульях почти вплотную. При этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале 27 апреля отметил показательную деталь: Трамп не дал президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к их разговору с Зеленским.

«Макрон рвался принять участие, и для него в соборе Св. Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси», — поделился сенатор.

«Сделай мне одолжение — ты не должен быть здесь», — расшифровали позже специалисты по чтению по губам слова, которые Трамп сказал Макрону.

«Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — прокомментировал Пушков.

Изгнание Трампом Макрона стало очень символичным, считает французский политик Флориан Филиппо. В беседе с RT он отметил, что лидер Франции заинтересован лишь в собственной карьере.

«Тем, кто абсолютно хочет помешать миру, мы физически преграждаем путь», — сказал он.

Тем временем непосредственно в зоне СВО российская армия освободила от киевских оккупантов приграничье Курской области и завершает зачистку Белгородского приграничья.

Несмотря на колоссальные потери, командование ВСУ требует от личного состава не прекращать попыток ведения наступательных действий на данном участке фронта, чтобы попытаться легитимизировать соответствующие заявления Зеленского об «удержании» ВСУ позиций в Белгородской области, отмечается 28 апреля в Telegram-канале группировки войск «Север».

«Таким образом, вэсэушники отдают свои жизни в краснояружском приграничье даже не для достижения каких-то мнимых политических целей, а для оправдания лживых выступлений Зеленского и Сырского», — подчеркивают «северяне».

Также ВС РФ уже на территории Сумской области Украины продолжают создание зоны, призванной обезопасить приграничные российские территории от новых посягательств ВСУ.

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