Владимир, 28 апреля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Десять человек были госпитализированы в результате опрокидывания экскурсионного автобуса во Владимирской области. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Прокуратура Владимирской области

По словам главы области, в момент ДТП в транспортном средстве находились 55 человек, включая одного ребенка.

«На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы десять [человек]», — написал он в своем Telegram-канале.

Авдеев уточнил, что одна женщина находится в тяжёлом состоянии и ее направили в реанимацию, ещё девять человек направили в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 апреля экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области. Авария произошла в Александровском районе около 02:40 мск.

Региональная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. Автобус следовал из Псковской области в Кострому.