Москва, 28 апреля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Участник добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который был сформирован из бывших военных ВСУ для борьбы с киевским режимом, рассказал «РИА Новости» о том, как он попал в плен и перешел воевать на сторону России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Боец взял себе позывной Румын. По его словам, в 2022 году он обратился в украинский военкомат за справкой для оформления загранпаспорта. Ему выдали повестку, и он не смог покинуть здание военкомата. В ВСУ он служил оператором противотанкового ракетного комплекса в течение 2,5 года.

В апреле 2024 года возле посёлка Водяной командир приказал Румыну занять позицию и закрепиться. Он так и сделал, но вдруг на него направили оружие.

«Я сказал: «Что вы делаете? Я из 71-й бригады». А мне ответили: «Здрасьти, мы из ДНР». Мы провели вместе сутки, они оказались хорошими ребятами», — признался боец.

Ночью украинские командиры решили уничтожить своего военного вместе с русскими.

«Нас обстреливали из всего, что было под рукой. Они знали, что у меня есть информация, и, чтобы она не попала к противнику, решили меня устранить», — пояснил Румын.

Позже ему рассказали о подразделении Максима Кривоноса, где можно продолжить борьбу за освобождение Украины, но с другой точки зрения. Украинец согласился.

В составе батальона он служит уже около полугода.

Как сообщало ИА Регнум, еще 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что украинская армия уже фактически разбежалась. По его словам, необученные мобилизованные украинцы либо гибнут на фронте, либо покидают воинские части.

Украинские военные не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командования ВСУ. Об этом сообщил перешедший на сторону ВС РФ бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса Владимир Кошелек с позывным Историк.