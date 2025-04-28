США, 28 апреля, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Ватикане просил о дополнительных поставках оружия. Об этом 27 апреля сообщил президент США Дональд Трамп.

Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия», — уточнил американский лидер при общении с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Трамп добавил, что Зеленский говорит на эту тему уже три года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви. Спустя несколько минут после общения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику.

Западные СМИ узнали, что власти США пока не рассматривают возможность передачи Украине новых пакетов военной помощи. Дональд Трамп в беседе с журналистами в апреле не исключил, что поставок больше не будет. При этом о продолжении военной поддержки киевского режима заявили представители некоторых европейских стран.

Российский президент Владимир Путин подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса. Глава государства отмечал, что в числе основных условий для завершения конфликта — прекращение поставок западного оружия ВСУ.