Брянск, 28 апреля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. Силы и средства противовоздушной обороны ночью 28 апреля перехватили и уничтожили 115 беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. О массированной атаке ВСУ сообщили в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные с 20:50 мск 27 апреля до 4:35 мск 28 апреля сбили над Брянской областью 102 украинских дрона, над Крымским полуостровом — девять, в Курской области — два беспилотника и по одному в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 апреля в результате атаки ВСУ в Брянске погиб мирный житель, женщина получила ранения. По информации губернатора региона Александра Богомаза, также нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

За неделю на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили почти 260 воздушных атак украинских вооружённых формирований, заявила пресс-служба регионального управления ФСБ России. Дроны были сбиты над Донецком, Макеевкой и Горловкой.