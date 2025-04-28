Донецк, 28 апреля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. За неделю на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили почти 260 воздушных атак украинских вооружённых формирований. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум ПВО РФ

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 258 вражеских БПЛА», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что украинские дроны были сбиты над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

При поражении в Куйбышевском районе Донецка украинский дрон с боевым фугасным зарядом летел на подрыв районной электроподстанции.

В Горловке беспилотник самолётного типа Darts с боевым зарядом и вооружённый самодельным взрывным устройством FPV-дрон подавили около жилых кварталов. Всего в городе за неделю система радиоэлектронной борьбы перехватила 74 украинских БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в период объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия (20 апреля) ВСУ девять раз обстреляли ДНР, выпустив 33 боеприпаса. Все атаки были зафиксированы на горловском направлении. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Один житель Горловки погиб, ещё шесть пострадали 27 апреля в результате атаки ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что также при ударе ВСУ повреждение получило жилое домостроение в Калининском районе Горловки и два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах. Всего противник в течение дня совершил более десяти атак на мирное население. Украинские вооружённые формирования для атак по городу использовали ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные дроны.