Сана, 28 апреля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. В результате авиаударов США по порту в Йемене трое российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls получили ранения. Их доставили в Сану. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экипажа.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен

В числе пострадавших: Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Всего на борту было 25 человек: 21 россиянин, один украинец и трое охранников из Индии.

При этом моряк заявил, что администрация порта не разрешает судну покинуть порт.

Экипаж деморализован и опасается дальнейших обстрелов. Среди членов экипажа есть люди с хроническими заболеваниями. Люди хотят вернуться домой, резюмировал представитель экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 апреля стало известно, что три российских моряка получили ранения разной степени тяжести в результате авиаударов США по порту Рас-Иса в Йемене. Пострадавших подобрала служба береговой охраны Йемена.

21 апреля ВВС США нанесли авиаудары по рынку и жилому району в центре Саны. По меньшей мере 12 человек погибли, 30 получили ранения. До этого военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения хуситов. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что порт использовался для поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи сообщил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения. 13 апреля хуситы заявили, что при атаке ВВС США на завод керамики в Сане погибли не менее пяти человек.