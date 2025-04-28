Владимирская область, 28 апреля, 2025, 06:55 — ИА Регнум. Установление обстоятельств дорожной аварии с пассажирским автобусом в Александровском районе Владимирской области контролирует региональная прокуратура. Известно, что транспорт следовал из Псковской области в Кострому.

Прокуратура Владимирской области

«Александровская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего в Александровском районе ДТП с автобусом, в котором находилось 55 пассажиров… При необходимости по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования», — уточнили в Telegram-канале областного надзорного ведомства.

Установлено, что 28 апреля около 0:40 мск на автодороге «Холмогоры» Москва — Ярославль в Александровском районе на границе с Ярославской областью произошёл съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание экскурсионного автобуса.

Как сообщало ИА Регнум, в момент аварии в автобусе находились 55 человек. За медицинской помощью после ДТП обратились около 35 граждан.

В Киржачском районе Владимирской области 20 марта на участке дороги А-108 произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. Во время аварии детей в салоне не было, он возвращался с заправочной станции. При столкновении пострадали два человека, которые находились в легковых машинах. Их госпитализировали в районную больницу.

В Таиланде в феврале в ДТП попал туристический автобус, в результате погибли 18 человек, ещё около 20 получили травмы. Авария случилась в провинции Прачинбури, примерно в 120 км от Бангкока. Три экскурсионных автобуса перевозили 200 туристов. Водитель последнего потерял управление, пробил бетонное ограждение, после чего перевернулся. В автобусе находились 49 человек.