Вашингтон, 28 апреля, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Причиной смерти американского оскароносного актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем. Об этом рассказал телеканал Fox News со ссылкой на данные патологоанатомов.

MARK J. TERRILL/AP/TASS Джин Хэкмен и Бетси Аракава

У актера обнаружены атеросклероз, гипертония, стенты, шунтирование, замена аортального клапана и бивентрикулярный электрокардиостимулятор. Также у 95-летнего Хэкмена были застойная сердечная недостаточность, хроническая гипертензивная болезнь с поражением почек и признаки болезни Альцгеймера.

Хантавируса в теле Хэкмена не обнаружено, несмотря на множество грызунов в доме и на территории.

Как сообщало ИА Регнум, обладателя двух премий «Оскар» Джина Хэкмена и его жену пианистку 63-летнюю Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля.

По заключению экспертов, Хэкмен умер 18 февраля, Аракава предположительно 11 февраля.

Карьера Хэкмена в кино длилась более 40 лет. Популярность и первую номинацию на «Оскар» ему принесла роль в фильме «Бонни и Клайд» (1967). Съемки в драме «Я никогда не пел отцу» также стали успешными, актера снова номинировали на «Оскар».

Первую золотую статуэтку Хэкмен получил за главную роль в детективном триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (1971). Вторую награду ему принес вестерн Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992).