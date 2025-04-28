Владивосток, 28 апреля, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Жителя Приморья подозревают в сборе сведений о региональных объектах военной инфраструктуры для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Приморскому краю.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, приискав контакт и инициировав в сети Интернет общение с представителем украинской военной разведки, по заданию последнего собрал сведения об объектах военной инфраструктуры края», — уточнили силовики.

По данным ФСБ, задержанный полностью осознавал возможность использования данной информации против безопасности России, в том числе при проведении акций прямого воздействия.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Как сообщало ИА Регнум, в марте ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата контрольно-надзорного органа РФ по подозрению в госизмене. В 2024 году задержанный передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики российских приграничных территорий, а также местах дислокации подразделений вооружённых сил. По решению суда его отправили под стражу.

В январе жителя Алтайского края приговорили к пяти годам лишения свободы за передачу Украине информации о военных объектах, расположенных в регионе. Суд установил, что он связался по Интернету с представителем одной из украинских организаций, чтобы участвовать в направленной против безопасности России деятельности. Мужчина должен был собирать данные о местонахождении в регионе военных объектов, а также об их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны. Собранную информацию он на безвозмездной основе передавал в Киев. Алтаец заявил, что он никому не сообщал о сотрудничестве с иностранным государством, действовал тайно в целях конспирации.