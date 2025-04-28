Москва, 28 апреля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. С иском к исполнительнице выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. Об этом стало известно «РИА Новости».

Евгений Стукалин/ТАСС Жанна Агузарова

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — цитирует издание источник в суде.

Также выяснилось, что решение было вынесено ещё 17 апреля. При этом сумму долга Агузаровой в суде не озвучили.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве суд взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам 14 апреля. Сумму долга в инстанции не назвали.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Она несколько лет не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.