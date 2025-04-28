Владимирская область, 28 апреля, 2025, 06:07 — ИА Регнум. Ночью 28 апреля в дорожную аварию во Владимирской области попал экскурсионный автобус. Пассажирский транспорт съехал в кювет и опрокинулся, пострадали около 35 человек, сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

https://vk.com/33mvdru ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области

Авария произошла около 02:40 в Александровском районе Владимирской области.

«По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 04:30 за медицинской помощью обратились около 35 человек», — уточнили в ведомстве.

В момент ДТП в автобусе находились 55 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 апреля в Севастополе автобус, перевозивший группу детей, попал в ДТП. Авария произошла напротив дома № 45 на улице Гоголя. Водитель автобуса неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвёл столкновение с попутным автомобилем Honda. От удара иномарку откинуло на двигавшуюся впереди неё машину BMW. В результате аварии пострадали восемь детей.

Вечером 20 апреля в городе Дзержинске Нижегородской области произошла авария с участим пассажирского автобуса. По предварительной информации, у водителя резко ухудшилось самочувствие и он въехал в стену здания. За помощью к медикам обратились четыре пассажира.