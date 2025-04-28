Владивосток, 28 апреля, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края арестовал 62 участка и здания во Владивостоке по иску Генпрокуратуры РФ о возврате государству объектов из перечня высвобождаемого имущества Минобороны, сообщило со ссылкой на материалы суда «РИА Новости».

Владивосток

Иск был подан 23 апреля к 32 ответчикам, включая местные компании, бизнесменов, городскую администрацию, Росимущество и другие организации.

Предварительное заседание назначено на 23 мая.

Генпрокуратура требует вернуть объекты и деньги покупателям. Суд запретил Росреестру проводить кадастровый учет и регистрацию прав на эти объекты, кроме заявлений Росимущества.

Среди арестованных объектов — недвижимость на улицах Бархатная и Катерная, включая частную катерную стоянку в бухте Улисс рядом с флотилией Тихоокеанского флота.

В списке третьих лиц в иске — Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке «Восточная верфь» и ПАО «Сбербанк России».

Как сообщало ИА Регнум, от судостроительного завода «Звезда» из города Большой Камень в Приморье поступил многомиллионный иск к Министерству обороны России. Сумма претензий составляет 70 122 059,46 рубля.