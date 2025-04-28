Краснодар, 28 апреля, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Сеть магазинов «Магнит» обязали выплатить штраф в размере 220 тыс. рублей за незаконное использование 12 песен, среди которых оказались «Лети за солнцем», «Нас не догонят», «Плачь любовь». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Взыскать с АО «Тандер» (дочернее общество сети супермаркетов «Магнит») в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 220 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей», — приводит «РИА Новости» судебное решение.

Также сети необходимо оплатить 16 тыс. рублей госпошлины. Другие подробности разбирательства не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, композитор Алексей Рыбников потребовал защитить свои произведения, изъяв их с ряда платформ. Речь идёт о YouTube, Apple Music и «Яндекс Музыка». Автор направил в суд шесть исков в защиту прав на музыкальные произведения, а также попросил ограничить доступ к песням до вынесения судом решения. Прошение было удовлетворено. Некоторые платформы исполнили досудебное решение. Рыбников является автором музыки к фильмам «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Про Красную Шапочку» и многим другим.