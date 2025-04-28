США, 28 апреля, 2025, 05:18 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит поинтересоваться на тему статуса Крыма у представителей бывшей администрации Белого дома под руководством Барака Обамы. Об этом 27 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Abovethelaw.com Дональд Трамп и Барак Обама

«Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его [полуостров]? Кстати, они уступили его без единого выстрела», — отметил Трамп при общении с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Действующий американский лидер добавил, что вопрос о принадлежности Крыма не затрагивался на протяжении многих лет, а теперь в Киеве задумались о статусе полуострова.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории, и президент США это понимает. Таким образом дипломат прокомментировал заявления Трампа о том, что Крым, потерянный Украиной 11 лет назад, больше не вернётся в состав этой страны.

Трамп 23 апреля раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Он отметил, что и не просил Украину признавать Крым частью РФ. Глава Белого дома подчеркнул, что подобные заявления только вредят переговорному процессу.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение высказались 96,57% жителей региона. Явка составила 84,17%.