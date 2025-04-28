Брянск, 28 апреля, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Ночью 28 апреля киевский режим нанес по Брянску и области массированный удар — средства ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников в небе над регионом. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск дроны

«В результате массированной атаки в Брянске погиб мирный житель, женщина получила ранения», — пояснил губернатор, выразив соболезнования родным погибшего, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления.

Богомаз добавил, что в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника, об этом сообщила 27 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

26 апреля российские военные уничтожили свыше 240 воздушных целей. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 236 беспилотников самолетного типа.

Российские средства противоздушной обороны вечером 27 апреля за час уничтожили шесть украинских беспилотников.