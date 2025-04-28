Монреаль, Канада, 28 апреля, 2025, 04:55 — ИА Регнум. В гостевом матче с «Монреаль Канадиенс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после неудачного силового приёма оказался на скамейке противника. Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в рамках четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Michael Miller Александр Овечкин

Во время первого периода Овечкин у края площадки попытался атаковать защитника «Канадиенс» Александра Каррье. После неудачи он врезался в борт и перелетел на скамейку запасных «Монреаля». Каррье получил повреждение ноги и ушёл в раздевалку. Судьи игру не остановили.

После первых трёх встреч счёт в серии был 2:1 в пользу «Вашингтона».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года Александр Овечкин опрокинул судью в ходе матча с «Нью-Джерси», применив силовой приём против одного из соперников. Встреча проходила в Вашингтоне в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Удар Овечкина, нанесённый в начале матча, предназначался словацкому форварду «Нью-Джерси» Томашу Татару, но досталось и судье. Лайнсмен упал с бортика на скамейку «Девилз».

Овечкин 6 апреля 2025 года в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд. В ходе церемонии нападающий «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил Овечкину и двум его сыновьям золотые клюшки, форварду и его матери Татьяне Овечкиной преподнесли премиальные часы, супруге Анастасии подарили украшение с драгоценностями.