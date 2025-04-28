Москва, 28 апреля, 2025, 04:49 — ИА Регнум. В России началась сокращённая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля. При этом последний рабочий день перед майскими праздниками будет укороченным на один час.

Советская открытка. 1 мая

Россиян ждут четыре выходных в честь Дня весны и труда — с 1 по 4 мая.

5 мая начнётся вторая трёхдневная рабочая неделя (5–7 мая), после которой последуют ещё четыре выходных дня, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

За весь май россияне будут работать только 18 дней, а отдыхать — 13.

Как сообщало ИА Регнум, в производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября в 2025 году будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. Таким образом, самая длинная рабочая неделя будет в ноябре. Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Уходить в отпуск более выгодно в месяцы, в которых больше рабочих дней. В таком случае размер отпускных будет выше, советуют эксперты.